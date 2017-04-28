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К 75-летию "Крыльев Советов" будут выпущены памятные марки

Специально к юбилею "Крыльев Советов" выпущена лимитированная серия почтовых марок, информирует официальный сайт волжан.

На них изображены ветераны и легенды самарского клуба. Памятное гашение марок состоится в День рождения клуба – 3 мая в музее "Самара Космическая". Стоит отметить, что почтовые марки, посвященные российскому футбольному клубу, выпущены впервые.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 17:20
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