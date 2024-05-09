"Для меня не было неожиданностью, скорее долго ожидаемым, чтобы "Динамо" наконец начало бороться за чемпионство. Потому что все возможности для этого есть. Последние 3-4 года они планомерно к этому движутся. Они одержали важные победы, особенно в матче против "Зенита", и сохранили шансы на чемпионство", - цитирует Габулова "СЭ".
Московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги за три тура до конца чемпионата. В активе "бело-голубых" 50 очков в 27-ми матчах. Столько же - на счету "Краснодара", который обходит "Динамо" по дополнительным показателям. Возглавляющий чемпионскую гонку "Зенит" опережает ближайших преследователей на 1 очко.
В 28-м туре РПЛ "Зенит" примет на своем поле московский ЦСКА. "Динамо", в свою очередь, сыграет с "Балтикой" в Калининграде, а "Краснодар" встретится на выезде с московским "Спартаком".
Габулов: ожидаемо, что "Динамо" наконец начало бороться за чемпионство, все возможности для этого есть
Экс-голкипер "Динамо" Владимир Габулов заявил, что не удивлен участием своей бывшей команды в чемпионской гонки текущего сезона.
Фото: официальный сайт "Динамо"