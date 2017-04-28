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Леонид Калошин: Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом"

Представитель контрольно-квалификационной комиссии Департамента судейства РФС и делегат УЕФА Леонид Калошин прокомментировал судейство арбитра Михаила Вилкова в матче "Оренбург" – "Зенит" (0:1).

На 17-й минуте матча Вилков назначил пенальти в ворота хозяев за якобы фол Благо Георгиева на Юрие Жиркове. 11-метровый реализовал Жулиано, этот гол стал победным.

"Конечно, в динамике этот момент смотрится сложнее, чем при разборе на повторах. Я считаю, что здесь правильно было бы продолжить игру, не наказывая ни защитника, ни нападающего. Видно, что до касания с соперником уже есть полет.

Я даже отослал этот момент иностранным коллегам. За исключением одного человека все сказали, что надо продолжать игру, а один сказал, что надо давать карточку за симуляцию. Никто не сказал, что судья был прав. К сожалению, на мой взгляд, судья принял неправильное решение", — сказал Калошин в эфире программы "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Теги: Вилков Оренбург Зенит
Сегодня, 21:02
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№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и к чему эта "новость" тут?все всё видели,всё понимают и знают.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:19) #
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online

Цитата: Sidhe
Столбы мы будем не чесать, а тесать, на чьих-то голубых головах

Мы пахали., ну да. Свинья не маскируйся- иди чеши столбы своим грязным боком. До чего тупое животное.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:15) #
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Цитата: yuri
иди столбы чеши

Столбы мы будем не чесать, а тесать, на чьих-то голубых головах smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
отправьте в след за Оренбургом в пердив это тепличное детище питерского ворья
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: metric Питер (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
идиоты, каждый матч Зенита под лупой смотрят.Выходит и Вилкова подкупили.Интересно было бы смотреть как калошкин сам бы арбитром был,он бы идеально небось судил без ошибок
Регистрация: 26.03.2008
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:14) #
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online

Цитата: Sidhe
Иди арку руби, халтурщик

От/епись,. иди столбы чеши.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Можно представить что он там выслал коллегам. Полет был отредактирован, увеличен и т..п.

Всё гораздо проще, письма никакого не было: после разбора эпизода, поняли, что пенальти был, но чтобы как-то очернить честное имя Зенита, сыграть на оголтелую свинячью публику, его придумали.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:09) #
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А вы говорите некромантов не бывают. Судьи вон живого мертвеца-то ходить учат

Цитата: yuri
Можно представить

Иди арку руби, халтурщик


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:05) #
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online

Можно представить что он там выслал коллегам. Полет был отредактирован, увеличен и т..п.
Такое бы рвение, в матче с Амкаром, или с мясом. Но как то видимо в лом .А тут можно, разрешено и даже похвалят. Может даже наградят скоро.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: vlees...... (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 27.04.2017
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