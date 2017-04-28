Леонид Калошин: Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом"

Представитель контрольно-квалификационной комиссии Департамента судейства РФС и делегат УЕФА Леонид Калошин прокомментировал судейство арбитра Михаила Вилкова в матче "Оренбург" – "Зенит" (0:1).На 17-й минуте матча Вилков назначил пенальти в ворота хозяев за якобы фол Благо Георгиева на Юрие Жиркове. 11-метровый реализовал Жулиано, этот гол стал победным."Конечно, в динамике этот момент смотрится сложнее, чем при разборе на повторах. Я считаю, что здесь правильно было бы продолжить игру, не наказывая ни защитника, ни нападающего. Видно, что до касания с соперником уже есть полет.Я даже отослал этот момент иностранным коллегам. За исключением одного человека все сказали, что надо продолжать игру, а один сказал, что надо давать карточку за симуляцию. Никто не сказал, что судья был прав. К сожалению, на мой взгляд, судья принял неправильное решение", — сказал Калошин в эфире программы "Свисток".