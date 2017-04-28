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"Урал" сыграет с "Тереком" без ряда игроков основного состава

Футболисты "Урала" отправятся в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России против "Терека" в субботу утром.

На игру с "Тереком" "Урал" отправится не в полном составе. Некоторые игроки основного состава команды останутся в Екатеринбурге, где будут планомерно готовиться к финальной игре Кубка России с "Локомотивом".

ФК "Урал"
Теги: Урал Терек
Вчера, 22:14
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6
(0)
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 00:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Нет, не открыть Америк,
Чёрт бы нас побрал! -
Там, где Урал и Терек...
Терек плюс Урал...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:14) #
  • 0
  •  (2)

Конечно , Тереку нужно отдавать долги, по поводу подготовке к финалу кубка ...очередная ерунда. По этому Английский футбол и котируется лучшим в мире , игроки играют как минимум два матча в неделю , и не устают...конечно есть ротация состава, но что бы они не полетели на матч это нонсенс .....по этому президент УРАЛА , СНАЧАЛА НАУЧИТЕСЬ ЧЕСТНО ПРОИГРЫВАТЬ ,А ПОТОМ БУДИТЕ ОБЪЯСНЯТЬ ФУТБОЛИСТАМ ПОЧЕМУ ВАС ТАК ПИТЕР УБИЛ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: Barmaley (Вчера, 22:48) #
  • -4
  •  (4)
online

Александр Ковалёв,
Очередной договорняк?

А что значит в неполном составе? В восьмером с самого начала?
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:34) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Ожидаемо.
Все же матч финал КР как минимум должен быть с недельным циклом, а не как в этот раз.
У нас наверняка тоже будет ротация.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: GS Москва (Вчера, 22:32) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Александр Ковалёв
Нет слов...

Нормально, после двух таких тяжелых матчей, как скандальный с Зенитом и последний со Спартаком.
В чемпе ловить нечего, вылет не грозит. Все силы на Кубок с возможным выходом в ЛЕ.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Александр Ковалёв (Вчера, 22:21) #
  • -2
  •  (2)

Нет слов...
Регистрация: 26.03.2015
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