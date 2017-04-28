"Урал" сыграет с "Тереком" без ряда игроков основного состава

Футболисты "Урала" отправятся в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России против "Терека" в субботу утром.На игру с "Тереком" "Урал" отправится не в полном составе. Некоторые игроки основного состава команды останутся в Екатеринбурге, где будут планомерно готовиться к финальной игре Кубка России с "Локомотивом".