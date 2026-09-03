"Рубин" сообщил об уходе защитника в аренду

Игрок проведет часть сезона в Сербии.

Фото: ФК "Рубин"

Центральный защитник Урош Дрезгич переходит в сербский клуб "Мачва" на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба "Рубина". Соглашение рассчитано до конца нынешнего года.



Дрезгич присоединился к казанской команде в сентябре 2023 года, подписав контракт на 4 года. На его счету всего два матча за "рубиновых" в Кубке России, в которых 23-летний футболист провел на поле суммарно 155 минут и получил жултую карточку.