Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо
19:30
АхматНе начат

"Рубин" сообщил об уходе защитника в аренду

Игрок проведет часть сезона в Сербии.
Фото: ФК "Рубин"
Центральный защитник Урош Дрезгич переходит в сербский клуб "Мачва" на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба "Рубина". Соглашение рассчитано до конца нынешнего года.

Дрезгич присоединился к казанской команде в сентябре 2023 года, подписав контракт на 4 года. На его счету всего два матча за "рубиновых" в Кубке России, в которых 23-летний футболист провел на поле суммарно 155 минут и получил жултую карточку.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится