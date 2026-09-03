"Не знаю, какие у них там проблемы, мы без шансов проиграли". Вратарь "Динамо" Мх: - о "Зените"

"Зенит" классно играл, вышел почти основным составом. Не знаю, какие у них там проблемы, — я их не заметил", - сказал Волк.
Матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и махачкалинским "Динамо" состоялся вчера, 2 сентября. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась разгромным поражением гостей со счетом 0:3. Забитыми голами отметился нападающий Александр Соболев, оформивший дубль, и полузащитник Александр Ерохин.
Напомним, ранее петербургская команда потерпела два поражения на старте чемпионата, проиграв в первых 5 турах московским "Родине" (1:2) и "Спартаку" (0:2).
Источник: "Чемпионат"