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"Не знаю, какие у них там проблемы, мы без шансов проиграли". Вратарь "Динамо" Мх: - о "Зените"

Голкипер махачкалинского "Динамо" Давид Волк прокомментировал крупное поражение в кубковом матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Без шансов проиграли, даже не могли зацепиться где-либо или хотя бы гол престижа забить. Конечно, это не было нашей задачей сегодня. Но с самого начала игра складывалась так, что нам нужно было отыгрываться. Это оказалось достаточно сложно, возможностей у нас особо не было.

"Зенит" классно играл, вышел почти основным составом. Не знаю, какие у них там проблемы, — я их не заметил", - сказал Волк.

Матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и махачкалинским "Динамо" состоялся вчера, 2 сентября. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась разгромным поражением гостей со счетом 0:3. Забитыми голами отметился нападающий Александр Соболев, оформивший дубль, и полузащитник Александр Ерохин.

Напомним, ранее петербургская команда потерпела два поражения на старте чемпионата, проиграв в первых 5 турах московским "Родине" (1:2) и "Спартаку" (0:2).

Источник: "Чемпионат"

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