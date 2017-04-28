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Жулиано: в той же форме, что и в прошлом году

Полузащитник "Зенита" Жулиано заявилл, что находится в той же форме, что и в прошлом году, только меньше забивает, что доставляет ему некоторый дискомфорт.

"Я в той же форме, что и в прошлом году, физически чувствую себя хорошо, несмотря на то что летаю в сборную и после этого провожу тяжёлые игры в России. Выкладываюсь я по полной. Разница с прошлым годом состоит в том, что мне не всё удаётся и забиваю я меньше голов. Конечно, это доставляет некоторый дискомфорт. Сложно восстанавливаться после длительных перелётов из Бразилии. Это далёкий путь, плюс 6 часов разницы во времени. В Бразилии я адаптируюсь в тот момент, когда уже надо лететь обратно. Когда прилетаю, практически сразу начинаются тренировки, игры, времени на восстановление довольно мало. В первые дни у меня всегда проблемы со сном. С кем дружу в сборной Бразилии? Я не выделяю кого-то одного, дружу со всеми. И нисколько не сомневаюсь, что в ближайшие годы Неймар завоюет "Золотой мяч" как лучший футболист мира. Несмотря на то, что он звезда бразильской сборной и всего футбола, с нами он ведёт себя просто, по-дружески, на равных", - цитирует Жулиано официальный сайт "Зенита".
Теги: Жулиано Зенит
Вчера, 23:08
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5
(0)
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 00:15) #
  • 0
  •  (0)
online

Медицина считает 1 день адаптации на каждый часовой пояс. 6 часов туда, 6 обратно. Понять можно человека. Две недели организм не в своей тарелке.
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: Vinsat (Вчера, 23:52) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Тренера сливаете,ясно и понятно.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: Sidhe (Вчера, 23:20) #
  • -7
  •  (9)

Х*евой или голубой? Впрочем - это одно и то же stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:18) #
  • +2
  •  (4)

Форма та же...Зенитовская, а игра не какая и думаю с игровым весом большие проблемы ,такого движения на поле как в прошлом году в помине нет.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Вчера, 23:17) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Не, явно сдал, а что случилось с тем же Маком вообще загадка.
Регистрация: 7.06.2007
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