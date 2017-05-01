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Евгений Алдонин: если бы ЦСКА забил первым, то игра сложилось бы по-другому

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал поражение "армейцев" от "Спартака" (1:2) в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги.

"По тому, как складывался матч, "армейцы" наиграли на ничью. Если бы забили первыми, в первой же атаке, то игра сложилось бы явно по-другому. Но, к сожалению, сделали много ошибок. Второй пропущенный мяч сломал игру. Проиграли матч, который не должны были проигрывать. Понятно, что «Спартак» теперь станет чемпионом", - цитирует Алдонина "Чемпионат.сом".
Теги: Алдонин ЦСКА Спартак
Сегодня, 07:31
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15
(2)
№15 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 09:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
если бы цска забили первыми 8 голов в каждом матче, то чемпионат сложился бы по-другому... но, это все - ЕСЛИ бы... как есть, так есть. желаю цска второе место, а краснодару третье.
Регистрация: 14.03.2010
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:57) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: garry topor
Зинка сольет Томи, вот увидишь.

Там судьи заставят томичей забивать в свои ворота, если зенька не сможет.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: ачуда (Сегодня, 08:54) #
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Не хватает мозга на объективную реальность, но дури на ересь с избытком. Не чести, не совести, не здравого смысла, одно раздражение и обида у бывшего ездового, а сейчас обоссались и стойте.
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 08:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: garry topor
Зинка сольет Томи, вот увидишь.

судьи не позволят.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 08:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Алдоша, счёт на табло! Все эти разговоры для бедных!


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 08:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
Если бы..Жень.
Нам два шага!!!

один матч. Зинка сольет Томи, вот увидишь.
Один матч! grimacing
Регистрация: 26.06.2008
№9 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 08:42) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы..Жень.
Нам два шага!!!
Регистрация: 14.12.2011
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:24) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Сибирь»
А если бы ты не женился на Началовой, то не пришлось бы себе пилить рога.

Вот ведь глупые аналитики со своими "Если".


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: XERX - (Сегодня, 08:12) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы Спартак реализовал все свои моменты,то это было бы унижение,так что Женёк 1-2 оч даже не плохой результат для вас!!!порадуйся этому!!!
Регистрация: 23.05.2009
№6 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 08:05) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы у бабушки были....


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№5 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 08:05) #
  • +2
  •  (6)

ну да разница существенная бы была- конский отсос с причмокиванием или без


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 08:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы забили первыми?А если бабушке приделать кое-чо она была бы дедушкой!
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 07:59) #
  • +3
  •  (7)

По тому, как складывался матч, "армейцы" наиграли на


Первые 20м только.
Во втором тайме Спартак более остро атаковал. Два выход Промеса один в один чего только стоит.
Счет на табло. Судья игре не помешал.
Спартачам остается только наслаждаться моментом и предвкушать..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 07:45) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Началось...
Не надоело уже фантазировать, если бы, да кабы...
Если бы Спартак Крыльям не слил, да и Ростову, тогда этот матч не имел бы вообще никакого значения.
Но есть то, что есть. Спартак сильнее ЦСКА и, прости Господи, цыганской Зинки. Это факт.
Коням желаю занять второе место, ибо зинка не заслуживает даже третьего.
Регистрация: 26.06.2008
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 07:38) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если бабушке бы чл.н, она бы дедушкой была....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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