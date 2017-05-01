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Анзор Кавазашвили: думаю, Черчесов пригласит Медведева в сборную

Знаменитый вратарь сборной СССР, двукратный чемпион страны Анзор Кавазашвили порадовался рекорду голкипера "Ростова" Никиты Медведева, который тот установил в матче 26-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0). 22-летний футболист не пропускает уже 959 минут.

"Можно только поздравить Никиту Медведева с выдающимся достижением! Молодой парень только дебютировал в чемпионате России, а уже установил рекорд. Молодец! Отрадно, что после развала СССР у нас стала появляться плеяда молодых вратарей. Если 5-10 лет назад мы называли только Акинфеева, то теперь сплошь и рядом много российских талантливых голкиперов. Это очень важно. Медведев претендует на звание второго вратаря сборной России. Думаю, Черчесов пригласит его. Я слежу за Никитой, он очень грамотно играет в воротах", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
Теги: Кавазашвили Черчесов Медведев
Сегодня, 17:12
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