Представитель Дзюбы назвал цель футболиста на 2026 год

"Одна из личных целей Дзюбы на 2026 год - стать лучшим бомбардиром в истории "Акрона". До Понсе осталось всего два гола. А в остальном Артем будет продолжать улучшать свои показатели", - сказал Гольдман в интервью Sport24.
Артем Дзюба является игроком "Акрона" с сентября 2024 года. Всего за тольяттинский клуб нападающий провел 40 матчей, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 37-летнего форварда по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
На данный момент лучшим бомбардиром "Акрона" является Андрес Понсе. Венесуэльский футболист забил за клуб 17 голов.
Представитель нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы Леонид Гольдман назвал одну из личных целей футболиста на следующий год.
Фото: ФК "Акрон"