Английская премьер-лига

Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетико
2 - 1 2 1
Валенсия2 тайм
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
1 - 0 1 0
Кремонезе1 тайм
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хайденхайм1 тайм
Боруссия М
1 - 1 1 1
Вольфсбург1 тайм
Хоффенхайм
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Представитель Дзюбы назвал цель футболиста на 2026 год

Представитель нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы Леонид Гольдман назвал одну из личных целей футболиста на следующий год.
Фото: ФК "Акрон"
"Одна из личных целей Дзюбы на 2026 год - стать лучшим бомбардиром в истории "Акрона". До Понсе осталось всего два гола. А в остальном Артем будет продолжать улучшать свои показатели", - сказал Гольдман в интервью Sport24.

Артем Дзюба является игроком "Акрона" с сентября 2024 года. Всего за тольяттинский клуб нападающий провел 40 матчей, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 37-летнего форварда по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

На данный момент лучшим бомбардиром "Акрона" является Андрес Понсе. Венесуэльский футболист забил за клуб 17 голов.

