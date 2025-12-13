Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Атлетико
2 - 1 2 1
Валенсия2 тайм
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Торино
1 - 0 1 0
Кремонезе1 тайм
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хайденхайм1 тайм
Боруссия М
1 - 1 1 1
Вольфсбург1 тайм
Хоффенхайм
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Сенников рассказал, повлияет ли на "Локо" ситуация с Бариновым

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, повлияет ли на клуб ситуация с контрактом Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я так понимаю, там ещё не до конца всё решено. Будем ждать решения Дмитрия - в январе он его озвучит. Может он доиграет сезон до конца. Но я думаю, ситуация с Бариновым никак не повлияет на клуб - даже если он будет уходить", - приводит слова Сенникова "Спорт День за Днем".

Напомним, ранее стало известно, что "Локомотив" предложил улучшенный контракт своему футболисту.

Дмитрий Баринов является игроком основной команды "железнодорожников" с 2015 года. Всего за клуб опорный полузащитник провел 274 матча, забил 13 голов и отдал 27 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах.

