Сенников рассказал, повлияет ли на "Локо" ситуация с Бариновым

"Я так понимаю, там ещё не до конца всё решено. Будем ждать решения Дмитрия - в январе он его озвучит. Может он доиграет сезон до конца. Но я думаю, ситуация с Бариновым никак не повлияет на клуб - даже если он будет уходить", - приводит слова Сенникова "Спорт День за Днем".
Напомним, ранее стало известно, что "Локомотив" предложил улучшенный контракт своему футболисту.
Дмитрий Баринов является игроком основной команды "железнодорожников" с 2015 года. Всего за клуб опорный полузащитник провел 274 матча, забил 13 голов и отдал 27 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах.
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, повлияет ли на клуб ситуация с контрактом Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"