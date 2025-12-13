Божович: "Спартак" должны возглавить Юран и Мостовой

"Считаю, "Спартак" должны возглавить Юран и Мостовой. Уже всем дали шанс поработать, а почему бы не дать им? Они оба - легенды клуба. Если они возглавят "Спартак", лично с удовольствием за этим понаблюдаю. Думаю, и фанаты тоже. Хуже клубу от их назначения точно не будет", - сказал Божович Sport24.
Александр Мостовой являлся игроком московского "Спартака" с 1987 по 1992 год. В составе клуба атакующий полузащитник дважды стал чемпионом СССР.
Сергей Юран являлся игроком, ассистентом тренера и директором футбольной академии в "Спартаке". Последним местом работы российского специалиста был турецкий "Серик Спор".
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Бывший тренер "Локомотива" Миодраг Божович рассказал, какие тренеры должны возглавить московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"