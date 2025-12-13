Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
2 - 1 2 1
Валенсия2 тайм
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
1 - 0 1 0
Кремонезе1 тайм
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хайденхайм1 тайм
Боруссия М
1 - 1 1 1
Вольфсбург1 тайм
Хоффенхайм
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Божович: "Спартак" должны возглавить Юран и Мостовой

Бывший тренер "Локомотива" Миодраг Божович рассказал, какие тренеры должны возглавить московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Считаю, "Спартак" должны возглавить Юран и Мостовой. Уже всем дали шанс поработать, а почему бы не дать им? Они оба - легенды клуба. Если они возглавят "Спартак", лично с удовольствием за этим понаблюдаю. Думаю, и фанаты тоже. Хуже клубу от их назначения точно не будет", - сказал Божович Sport24.

Александр Мостовой являлся игроком московского "Спартака" с 1987 по 1992 год. В составе клуба атакующий полузащитник дважды стал чемпионом СССР.

Сергей Юран являлся игроком, ассистентом тренера и директором футбольной академии в "Спартаке". Последним местом работы российского специалиста был турецкий "Серик Спор".

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

