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Юрист: я увидел только удары Ари, а это административное правонарушение
Юрист Алексей Журавлев рассказал, как действия бразильского форварда "Локомотива" Ари в финальном матче Кубка России могут быть квалифицированы с точки зрения уголовного права.
"Пересмотрев ролики, я увидел удары только со стороны Ари. Если мы говорим о квалификации с точки зрения уголовного закона, то у нас есть статьи "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "побои". Здесь нужно рассматривать, были ли со стороны Ари хулиганские побуждения. Моя точка зрения: это больше административное наказание", - цитирует Журавлева "Спорт FM".
"Пересмотрев ролики, я увидел удары только со стороны Ари. Если мы говорим о квалификации с точки зрения уголовного закона, то у нас есть статьи "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "побои". Здесь нужно рассматривать, были ли со стороны Ари хулиганские побуждения. Моя точка зрения: это больше административное наказание", - цитирует Журавлева "Спорт FM".
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