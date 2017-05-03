Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрист: я увидел только удары Ари, а это административное правонарушение

Юрист Алексей Журавлев рассказал, как действия бразильского форварда "Локомотива" Ари в финальном матче Кубка России могут быть квалифицированы с точки зрения уголовного права.

"Пересмотрев ролики, я увидел удары только со стороны Ари. Если мы говорим о квалификации с точки зрения уголовного закона, то у нас есть статьи "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "побои". Здесь нужно рассматривать, были ли со стороны Ари хулиганские побуждения. Моя точка зрения: это больше административное наказание", - цитирует Журавлева "Спорт FM".
Теги: Ари Урал Локомотив
Сегодня, 22:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.