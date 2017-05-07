Сергей Андреев: основания для критики у Карреры есть

Бывший нападающий сборной СССР, СКА и "Ростельмаша" Сергей Андреев выразил мнение, что в матче 27-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Томью" (1:0) у главного тренера москвичей Массимо Карреры были основания для недовольства.– Это очень опытный человек. Итальянец все прекрасно понимает, он абсолютно прав. Массимо знал, что на "Спартак" соперников не надо дополнительно настраивать. Так что нет, не лукавил. вы заметили, что Каррера сразу после финального свистка ушел в раздевалку. Все это точно неслучайно. Раньше тренер всегда шел поздравлять свою команду. А теперь… Значит, итальянец недоволен. Да, выстояли, победили, набрали три очка. Но… "Спартак" владел преимуществом, создал много моментов, но много чего не реализовал. Так что основания для критики у него есть.