Денис Глушаков: сегодня я поцелую ромбик, чтобы все видели, что я родился красно-белым

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23:05
Мирча Луческу: после того, как "Зенит" вышел на первое место, у нас стали возникать проблемы с судейством (19)
Мирча Луческу: после того, как "Зенит" вышел на первое место, у нас стали возникать проблемы с судейством (19)
22:34
Роман Зобнин: ещё вчера вылетал с "Динамо" в ФНЛ, сегодня - чемпион. Чуть не задушил жену от радости (19)
Роман Зобнин: ещё вчера вылетал с "Динамо" в ФНЛ, сегодня - чемпион. Чуть не задушил жену от радости (19)
21:44
Денис Глушаков поёт гимн "Спартака", забравшись на забор с гитарой и миллеровским чудо-напитком (видео) (24)
Денис Глушаков поёт гимн "Спартака", забравшись на забор с гитарой и миллеровским чудо-напитком (видео) (24)
20:58
"Зенит" проиграл "Тереку" (83)
"Зенит" проиграл "Тереку" (83)
19:50
"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство
"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство
19:11
Игроки "Зенита" и "Терека" вышли на матч вместе с ветеранами Великой Отечественной войны (фото) (7)
Игроки "Зенита" и "Терека" вышли на матч вместе с ветеранами Великой Отечественной войны (фото) (7)
18:45
Сергей Семак: скромную команду из Уфы вообще в расчёт не берут, так что мы не говорим о судействе (3)
Сергей Семак: скромную команду из Уфы вообще в расчёт не берут, так что мы не говорим о судействе (3)
17:13
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (3)
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (3)
16:05
Показал козу быкам (5)
Показал козу быкам (5)
16:01
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
14:34
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
Денис Глушаков: сегодня я поцелую ромбик, чтобы все видели, что я родился красно-белым
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями после победы в чемпионате России.
«Спасибо большое за поздравления. Я сейчас на нашем стадионе. Нигде не смотрел матч «Зенита». Я просто чувствовал.
Сегодня 40 дней, как из жизни ушел дядя. Я никогда не мог подумать, что выиграю чемпионство в такой день. Это чемпионство я посвящаю ему.
Это знаменательное событие. Всех болельщиков я поздравляю с чемпионством.
Я никогда не целовал никакой ромбик. Но сегодня я поцелую его, чтобы все видели, что я родился красно-белым. «Спартак» – чемпион!», – цитирует Глушакова Sports.ru со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
«Спасибо большое за поздравления. Я сейчас на нашем стадионе. Нигде не смотрел матч «Зенита». Я просто чувствовал.
Сегодня 40 дней, как из жизни ушел дядя. Я никогда не мог подумать, что выиграю чемпионство в такой день. Это чемпионство я посвящаю ему.
Это знаменательное событие. Всех болельщиков я поздравляю с чемпионством.
Я никогда не целовал никакой ромбик. Но сегодня я поцелую его, чтобы все видели, что я родился красно-белым. «Спартак» – чемпион!», – цитирует Глушакова Sports.ru со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
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