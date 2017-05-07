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Денис Глушаков: сегодня я поцелую ромбик, чтобы все видели, что я родился красно-белым

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

«Спасибо большое за поздравления. Я сейчас на нашем стадионе. Нигде не смотрел матч «Зенита». Я просто чувствовал.

Сегодня 40 дней, как из жизни ушел дядя. Я никогда не мог подумать, что выиграю чемпионство в такой день. Это чемпионство я посвящаю ему.

Это знаменательное событие. Всех болельщиков я поздравляю с чемпионством.

Я никогда не целовал никакой ромбик. Но сегодня я поцелую его, чтобы все видели, что я родился красно-белым. «Спартак» – чемпион!», – цитирует Глушакова Sports.ru со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 22:06
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24
(5)
№24 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:44) #
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online

Цитата: Invader
Да-да.

Санчу, с Победой Величайшего Клуба современности в чемпионате России!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№23 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 22:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Денис спасибо. Вы молодцы


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№22 Написал: Invader Invader (Сегодня, 22:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Привет коням.

Да-да. Не забудьте, что Дениска играл в СДЮШОР ЦСКА laughing
Регистрация: 6.05.2017
№21 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Black Fox
Цитата: Eric Cantona
привет шлюбе и его титулам в бомжевике

У Дзюбы четыре титула, у Глушакова один. Пусть целует дальше.
My Webpage

ахахаах лол шлюба ушел в зенытик за победой ЧР а по факту лососнул тунца как и ты. ах да, 2 победы в суперкубке это предел мечтаний шлюбы. так что глотай вместе с артемкой, хотя заглотил ты уже давно так что сплевывай


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№20 Написал: Quincy (Сегодня, 22:35) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за сезон Дэн,продолжай вести за собой Спартак к победам!
Регистрация: 2.09.2016
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:33) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Ты что за значки там приравниваешь к золотым медалям? Не гони чепухи

Ну вы же приравниваете свои золотые значки к европейскому Кубку...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№18 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Много раз забивал важнейшие голы в этом сезоне.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№17 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:31) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: Black Fox
У Дзюбы четыре титула, у Глушакова один.

Ты что за значки там приравниваешь к золотым медалям? Не гони чепухи.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№16 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:30) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Eric Cantona
привет шлюбе и его титулам в бомжевике

У Дзюбы четыре титула, у Глушакова один. Пусть целует дальше.
My Webpage


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№15 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 22:26) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: Black Fox
поцелуй Иуды...

привет шлюбе и его титулам в бомжевике


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№14 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:22) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Black Fox,
иди зюбу лизни мразь


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№13 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
На на нана на на на ... самые лучшие!! МЫ ВЕРНУЛИСЬ !!

Всякой выскочке показали Ее место! Надеюсь бомжи соснут мимо лиги чемпионов!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:19) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
поцелуй Иуды...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№11 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:17) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
ДЕНИС! СПАСИБО ТЕБЕ! МЫ ВСЕ КРАСНО - БЕЛЫЕ!!!!!!!! ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№10 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 22:15) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Мы все родились С красно-белым сердцем!

нет, есть и болельщики других клубов
Регистрация: 16.03.2010
№9 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:14) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
СПАСИБО ЗА СЕЗОН,КАПИТАН!!!!!
Регистрация: 30.07.2014
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:14) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Офуительный КАПИТАН. Спасибо, Глушитель всех соперников Спартака. Привет коням.

Писи: сегодня 40 дней дяде. Покойся с миром, красно-белый. У тебя отличный племянник.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 22:13) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Мы знаем, Диня! Спасибо!!!
Регистрация: 11.06.2016
№6 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 22:13) #
  • +3
  •  (5)
online

лучший сезон капитана


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:11) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Денис, ты просто лучший ! Спасибо Вам парни!
Мы все родились С красно-белым сердцем!

Люблю тебя Спартак .. люблю всем сердцем и душой!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:09) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Диня ТЫ ЛУЧШИЙ


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№3 Написал: владимирович_3 (Сегодня, 22:09) #
  • -14
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
пацаны приходите играть WORLD OF TANKS игра хорошая советою играть колко не случайте малолеток и раков
Регистрация: 22.04.2017
№2 Написал: dimon1104 Мурманск (Сегодня, 22:08) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дэн, Ты заслужил! Дядю Твоего помянем.


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Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006
№1 Написал: владимирович_3 (Сегодня, 22:08) #
  • -15
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
пацаны приходите играть WORLD OF TANKS игра хорошая советою играть колко не случайте малолеток и раков
Регистрация: 22.04.2017
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