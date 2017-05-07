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23:05
Мирча Луческу: после того, как "Зенит" вышел на первое место, у нас стали возникать проблемы с судейством (19)
Мирча Луческу: после того, как "Зенит" вышел на первое место, у нас стали возникать проблемы с судейством (19)
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Денис Глушаков поёт гимн "Спартака", забравшись на забор с гитарой и миллеровским чудо-напитком (видео) (24)
Денис Глушаков поёт гимн "Спартака", забравшись на забор с гитарой и миллеровским чудо-напитком (видео) (24)
20:58
"Зенит" проиграл "Тереку" (83)
"Зенит" проиграл "Тереку" (83)
19:50
"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство
"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство
19:11
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Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
Олег Романцев: наконец-то я дожил до этого дня
Самый титулованный главный тренер в истории московского "Спартака" Олег Романцев и подумать не мог, что следующего чемпионства команды ему придётся ждать до 2017 года.
- Олег Иванович, если бы вам в 2001 году сказали, что следующего золота ждать шестнадцать лет, что бы вы ответили?
- Я бы посмеялся над этим человеком. И разговаривать с ним бы не стал. Нонсенс, когда команда, имеющая многомиллионную армию болельщиков, делает такие перерывы между титулами. Она не имеет на это право. Нужно думать о болельщиках, а не о каких-то своих делах. Должен был "Спартак" завоевать золото гораздо раньше, но ничего страшного… Наконец-то я дожил до этого дня, - сказал Романцев в интервью "Р-Спорт"
- Олег Иванович, если бы вам в 2001 году сказали, что следующего золота ждать шестнадцать лет, что бы вы ответили?
- Я бы посмеялся над этим человеком. И разговаривать с ним бы не стал. Нонсенс, когда команда, имеющая многомиллионную армию болельщиков, делает такие перерывы между титулами. Она не имеет на это право. Нужно думать о болельщиках, а не о каких-то своих делах. Должен был "Спартак" завоевать золото гораздо раньше, но ничего страшного… Наконец-то я дожил до этого дня, - сказал Романцев в интервью "Р-Спорт"
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