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Олег Романцев: наконец-то я дожил до этого дня

Самый титулованный главный тренер в истории московского "Спартака" Олег Романцев и подумать не мог, что следующего чемпионства команды ему придётся ждать до 2017 года.

- Олег Иванович, если бы вам в 2001 году сказали, что следующего золота ждать шестнадцать лет, что бы вы ответили?

- Я бы посмеялся над этим человеком. И разговаривать с ним бы не стал. Нонсенс, когда команда, имеющая многомиллионную армию болельщиков, делает такие перерывы между титулами. Она не имеет на это право. Нужно думать о болельщиках, а не о каких-то своих делах. Должен был "Спартак" завоевать золото гораздо раньше, но ничего страшного… Наконец-то я дожил до этого дня, - сказал Романцев в интервью "Р-Спорт"
Сегодня, 22:55
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№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот бывший тренер и руководитель Спартака до сих пор свой спартач, а Червиченко , гнида уже на сайте Чемпа опять навонял своими словесными испражнениями, когда же он отстанет от нас,господи.
Регистрация: 20.03.2014
№9 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 23:09) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Олег Иванович, Вы наша легенда, спасибо Вам. Мне кажется, иногда в атаке сегодняшний Спартак играет в пас примерно, как при Романцеве, стенки и пасы. Техника только иногда хромает пипец как
Регистрация: 26.06.2008
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Олег Иванович, наконец-то вы и мы вместе с вами, опять испытываем гордость за команду, как в славные годы вашего тренерства.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: Quincy (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Олег Иванович,счастья,здоровья и долгих лет жизни!МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 2.09.2016
№6 Написал: vlees...... (Сегодня, 23:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
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ГУЛЯЕЕМ:)))
Регистрация: 27.04.2017
№5 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С Победой Вас Олег Иванович! Живите долго!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№4 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, С ПОБЕДОЙ ВАС!!!!!! СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЁ!!!!!!!(особенно за автограф на хрюшке,которая на автарке) blush
Регистрация: 30.07.2014
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Олег Иваныч, это и Ваша Победа!
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: XERX - (Сегодня, 22:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Олег Иванович,а мы то как!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№1 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:57) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да мы все наконец-то дожили!


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
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