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Юрий Семин: "Спартак" - заслуженный чемпион

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал чемпионство "Спартака".

"Со "Спартаком" связаны приятные воспоминания. Благодарен Никите Симоняну, который в своё время взял орловского мальчишку в великий клуб. Чемпионом "Спартак" стал заслуженно, взошёл на пьедестал за счёт характера, который им привил главный тренер, и болельщиков. А у меня сейчас другая задача: составить "Спартаку" конкуренцию", - цитирует Семина "Советский спорт".
Теги: Семин Спартак
Сегодня, 19:31
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№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:29) #
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Сёмин,как всегда,адекватно...
Регистрация: 7.05.2010
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