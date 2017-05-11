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Роман Широков: работа чиновника мне нравится

Бывший капитан сборной России 35-летний Роман Широков, ранее объявлявший о завершении карьеры игрока, прокомментировал свою текущую деятельность. Широков председательствует в Общероссийском профсоюзе футболистов, входит в состав Палаты по разрешению споров РФС, является советником министра спорта Московской области.

"Работа чиновника мне нравится. Если бы не нравилась, я бы учился на тренера, но меня это пока не привлекает.

Я учусь сейчас на спортивного менеджера. На базе Высшей школы экономики есть программа, совместная с ФИФА. В июне будет защита диплома. Пишу его на тему студенческого футбола.

Студенческий спорт плохо развит в России? Ну я бы не сказал, что у него низкая популярность. Мы тесно общаемся, например, со студенческой лигой баскетбола, там на финалах по пять тысяч человек собирается. Будем развивать и футбол", - цитирует Широкова "Газета.ру".
Теги: Широков
Сегодня, 20:21
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(0)
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:51) #
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online

Рома на поле никогда не напрягался и тут не вспотеет. Работа чиновника -лучший выбор для человека с широкой душой.
Регистрация: 30.08.2008
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: voldemar
"Работа чиновника мне нравится.
Эвона как,а раньше все хотели космонавтами стать,а сейчас чиновниками. frowning


Судя по последним сезонам в РФПЛ, ему дипломную работу надо было писать на тему, чтобы такое не делать и получать ЗП. Отличный современный функционер будет.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 20:24) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Работа чиновника мне нравится.
Эвона как,а раньше все хотели космонавтами стать,а сейчас чиновниками. frowning
Регистрация: 8.05.2017
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