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Роман Широков: работа чиновника мне нравится
Бывший капитан сборной России 35-летний Роман Широков, ранее объявлявший о завершении карьеры игрока, прокомментировал свою текущую деятельность. Широков председательствует в Общероссийском профсоюзе футболистов, входит в состав Палаты по разрешению споров РФС, является советником министра спорта Московской области.
"Работа чиновника мне нравится. Если бы не нравилась, я бы учился на тренера, но меня это пока не привлекает.
Я учусь сейчас на спортивного менеджера. На базе Высшей школы экономики есть программа, совместная с ФИФА. В июне будет защита диплома. Пишу его на тему студенческого футбола.
Студенческий спорт плохо развит в России? Ну я бы не сказал, что у него низкая популярность. Мы тесно общаемся, например, со студенческой лигой баскетбола, там на финалах по пять тысяч человек собирается. Будем развивать и футбол", - цитирует Широкова "Газета.ру".
"Работа чиновника мне нравится. Если бы не нравилась, я бы учился на тренера, но меня это пока не привлекает.
Я учусь сейчас на спортивного менеджера. На базе Высшей школы экономики есть программа, совместная с ФИФА. В июне будет защита диплома. Пишу его на тему студенческого футбола.
Студенческий спорт плохо развит в России? Ну я бы не сказал, что у него низкая популярность. Мы тесно общаемся, например, со студенческой лигой баскетбола, там на финалах по пять тысяч человек собирается. Будем развивать и футбол", - цитирует Широкова "Газета.ру".
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