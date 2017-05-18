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Аркадий Дворкович: теперь "Спартаку" надо постараться пройти в Лиге чемпионов как можно дальше

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после победы "Спартака" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги против "Терека" (3:0) заявил, что надеется на дальнейший успех красно-белых.

"Эмоции – шикарные! 16 лет без чемпионства, и сейчас такой праздник!. Болельщики все сейчас на поле, не уходят. Ждали этого очень долго, и стадион свой, и команда своя. А гор у команды на пути всё время много: нужно поддерживать в российском чемпионате класс, в Лиге чемпионов постараться пройти как можно дальше. Надеюсь на успех!", - цитирует Дворковича "Матч ТВ".
Теги: Спартак
Сегодня, 00:21
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№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 02:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
в Лиге чемпионов постараться пройти как можно дальше

я думаю до шестого тура Спартак сможет дойти...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 02:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
dyadenka,
Он за всех топит. Видимо что такая работа. Поищите фото с "Динамо", "Локомотива", ЦСКА. Даже за хоккейный СКА из Санкт-Петербурга :)

Ну как-то так


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
едрить этот дворкович глор. магнитка лохо и свинтак.... жирно очень жирно


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 01:03) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
он ведь в совете директоров РЖД. Чего за свиней топит? Для приличия мог бы и промолчать
Регистрация: 5.11.2010
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:49) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Еще чуть-чуть и СпаМ первыми из россиян высадятся на Луне и попутно изобретут космический корабль для путешествий в другие галактики, я ничему не удивлюсь.
Что там ЛЧ, такую брать нужно без шума и пыли.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 00:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Друг мой, Аркадий, не говори красиво"!

(Евгений Базаров, волею Ивана Тургенева)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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