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Агент: к футболистам "Спартака" стали присматриваться

Известный агент Шандор Варга считает, что нападающий Квинси Промес не покинет "Спартак" этим летом.

"К футболистам "Спартака" стали присматриваться. Но сильного интереса к российскому чемпионату и его игрокам, к сожалению, нет. Промес?
Понимаете, выиграть чемпионат России недостаточно, чтобы заинтересовать английские клубы. Вот хорошо выступить в сборной на крупном турнире или проявить себя в Лиге чемпионов или в Лиге Европы – другое дело. Если "Спартак" успешно сыграет в ЛЧ, тогда можно уже говорить о чем-то конкретном применительно в том числе и к Промесу. Пока Квинси в Англии никого не заинтересовал", – цитирует Варгу "Спорт-Экспресс".
Теги: Варга Промес Спартак
Сегодня, 00:25
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№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 01:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зобнин и браиуха наиболее вероятные кандидаты на повышение и лиги, и крутости клуба. Но всё в следующем сезоне, надеюсь

Зобнин и браиуха наиболее вероятные кандидаты на повышение и лиги, и крутости клуба. Но всё в следующем сезоне, надеюсь


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 01:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И это хорошо! нам такой Квинси самим нужен! sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
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