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Андрею Луневу не потребуется операция

Травма голкипера "Зенита" Андрея Лунева оказалась не слишком серьезной, сообщает "Спорт-Экспресс".

Вратарь получил повреждение в минувшую среду в матче 29-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:0), ударившись о штангу в конце первого тайма, и был заменен. После этого непосредственно со стадиона "Петровский" он был отправлен на обследование. Оно не выявило серьезных проблем – речь идет о некоторых проблемах с боковой связкой колена. В связи с этим Лунев может пропустить около недели для прохождения консервативного лечения – операция ему не потребуется. Напомним, что 25-летний голкипер значился в расширенном списке игроков сборной России, которые вызваны Станиславом Черчесовым для подготовки к Кубку конфедераций. Сегодня стало известно, что в заявке его заменит Владимир Габулов.
Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 06:18
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