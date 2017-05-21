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Владимир Пильгуй: не думаю, что Кононов намного сильнее Рахимова

Бывший голкипер сборной СССР Владимир Пильгуй прокомментировал грядущую перемену в тренерском штабе "Терека".

"Я не даю рекомендаций руководству клубов, но считаю, что Рахимов очень знающий и авторитетный тренер. Может, у него не складывались взаимоотношения с руководством или с игроками, но я не знаю этого. Раз руководство приняло такое решение, значит, ему виднее. Не думаю, что дело здесь только в тренере. Что Рахимов, плохой тренер, что ли? Еврокубковых мест 4 или 5, а попасть туда хотят как минимум 10 команд. Путёвки в Европу не забронированы ни за "Тереком", ни за "Зенитом", ни ещё за кем-то, их нужно добиваться. У всякой команды бывают и спады, и взлёты, и всё что угодно. Кононов вообще зарекомендовал себя как очень хороший специалист. Но я не думаю, что он намного сильнее и намного выше по квалификации, чем Рахимов. Нельзя говорить, что Кононов сейчас придёт в "Терек" и всё решит, или что Рахимов там всё завалил. У меня такое мнение", – цитирует Пильгуя "Евро-Футбол.Ру".
Теги: Пильгуй Кононов Рахимов Терек
Сегодня, 12:18
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№2 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 12:55) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: syamtomov

...... а "Енисей" Тихонова, насколько я понял, сейчас в ФНЛ показывает привлекательный атакующий футбол, и РЕЗУЛЬТАТЫ у него, судя по турнирной таблице, очень неплохие.


Удачи Тихонову в работе, но с Красноярской командой у него нет будущего. Для команд из Сибири потолок- участие в 1- М дивизионе .Для высшей лиги финансирование надо увеличивать в разы, а где их взять?Все деньги аккумулируются в Маскве и Питере - *** кровопийцы .
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:32) #
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Кононов вообще зарекомендовал себя как очень хороший специалист. Но я не думаю, что он намного сильнее и намного выше по квалификации, чем Рахимов. Нельзя говорить, что Кононов сейчас придёт в "Терек" и всё решит, или что Рахимов там всё завалил.

А кто пишет или говорит, что Кононов сильнее Рахимова? flushed
У Кононова, судя по ИГРЕ "Коаснодара" под его руководством, одно видение ИГРЫ команды, у Рахимова - другое.
Если у Кононова получится привить "Тереку" привлекательный футбол в команде - хорошо, а не получится, то... smirk
Только, вот, думаю, что без Тихонова в тренерском штабе ничего у него не получится.
Шалимов БЕЗ Тихонова из "Краснодара" по ИГРЕ сделал зауряд-команду.
И это при том, что состав-то практически не изменился, а "Енисей" Тихонова, насколько я понял, сейчас в ФНЛ показывает привлекательный атакующий футбол, и РЕЗУЛЬТАТЫ у него, судя по турнирной таблице, очень неплохие.
Регистрация: 6.08.2008
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