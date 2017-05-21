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Владимир Пильгуй: не думаю, что Кононов намного сильнее Рахимова
Бывший голкипер сборной СССР Владимир Пильгуй прокомментировал грядущую перемену в тренерском штабе "Терека".
"Я не даю рекомендаций руководству клубов, но считаю, что Рахимов очень знающий и авторитетный тренер. Может, у него не складывались взаимоотношения с руководством или с игроками, но я не знаю этого. Раз руководство приняло такое решение, значит, ему виднее. Не думаю, что дело здесь только в тренере. Что Рахимов, плохой тренер, что ли? Еврокубковых мест 4 или 5, а попасть туда хотят как минимум 10 команд. Путёвки в Европу не забронированы ни за "Тереком", ни за "Зенитом", ни ещё за кем-то, их нужно добиваться. У всякой команды бывают и спады, и взлёты, и всё что угодно. Кононов вообще зарекомендовал себя как очень хороший специалист. Но я не думаю, что он намного сильнее и намного выше по квалификации, чем Рахимов. Нельзя говорить, что Кононов сейчас придёт в "Терек" и всё решит, или что Рахимов там всё завалил. У меня такое мнение", – цитирует Пильгуя "Евро-Футбол.Ру".
"Я не даю рекомендаций руководству клубов, но считаю, что Рахимов очень знающий и авторитетный тренер. Может, у него не складывались взаимоотношения с руководством или с игроками, но я не знаю этого. Раз руководство приняло такое решение, значит, ему виднее. Не думаю, что дело здесь только в тренере. Что Рахимов, плохой тренер, что ли? Еврокубковых мест 4 или 5, а попасть туда хотят как минимум 10 команд. Путёвки в Европу не забронированы ни за "Тереком", ни за "Зенитом", ни ещё за кем-то, их нужно добиваться. У всякой команды бывают и спады, и взлёты, и всё что угодно. Кононов вообще зарекомендовал себя как очень хороший специалист. Но я не думаю, что он намного сильнее и намного выше по квалификации, чем Рахимов. Нельзя говорить, что Кононов сейчас придёт в "Терек" и всё решит, или что Рахимов там всё завалил. У меня такое мнение", – цитирует Пильгуя "Евро-Футбол.Ру".
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