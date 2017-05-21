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Вадим Скрипченко: на душе очень тяжело

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко поделился мыслями после поражения от "Терека" (1:3) в заключительном туре чемпионата России.

"Тяжелый день сегодня. И на душе очень тяжело. Конечно, мы все понимаем, в какую ситуацию мы угодили. Сейчас изменить уже ничего нельзя. Но сегодня все было в наших руках. Мы могли победить и сохранить место в Премьер-лиге если бы сработали добротно и профессионально. Но сегодня мы упали. Тяжело сейчас всем. Не только мне, как тренеру, но и футболистам и всем людям, которые искренне переживают за "Крылья". Я понимаю их разочарование. Сегодня мы не справились с волнением, оказались не готовы, чтобы сосредоточиться на игре. В первые минут 25 мы имели моменты. Могли забить гол и повести в счете. Тогда игра могла сложиться по-другому. Конечно, во всем этом есть моя вина, как тренера. Я не сумел донести до команды некоторые вещи, которые касаются внутреннего состояния. Больше мне добавить нечего", - цитирует Скрипченко официальный сайт клуба.
Теги: Скрипченко Крылья Советов Терек
Сегодня, 21:19
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№3 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
урал бросил...вот и ответ. очень жаль самарцев.
Регистрация: 26.04.2016
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Сегодня мы не справились с волнением...Угу, типа первый раз, в первый класс, первоклассник, первоклассник у тебя сегодня праздник..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 21:41) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тебя ушлепка не жаль ни разу.....а вот команду как раз очень жаль. Тренер куев
Регистрация: 25.01.2016
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