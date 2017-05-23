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Агент: ЦСКА еще не начал вести переговоры с Милановым

Руководство московского ЦСКА еще не встречалось с полузащитником армейцев Георги Милановым для проведения переговоров о продлении контракта, сообщил агент хавбека Мирчо Димитров.

"Абсолютно никаких новостей нет. У нас не было еще встреч, никто нас пока не приглашал – молчание. Ждем", - цитирует Димитрова "Р-Спорт".

Контракт 25-летнего болгарина с ЦСКА истекает летом 2018 года.
Теги: Миланов ЦСКА
Сегодня, 16:27
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№2 Написал: Valar (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Был бы паспорт нужный ... , а так не особо и нужен, не видно прогресса в последнее время


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:41) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
хотя игрок и универсальный (в плане позиции на поле), но перестал совершенно прогрессировать и это печалит
даже не знаю, если честно...вроде и хотелось бы что б остался, а с другой - у него скоро молодые конкуренцию уже выиграют


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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