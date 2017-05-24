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"СКА-Энергия" утвердил Поддубского главным тренером за день до матча с "Оренбургом"

Попечительский Совет футбольного клуба "СКА-Хабаровск" принял решение утвердить в должности главного тренера Алексея Поддубского , сообщает официальный сайт хабаровчан.

Напомним, что уже завтра дальневосточному клубу предстоит принять "Оренбург" в рамках переходных матчей. Поддубский исполнял обязанности главного тренера после отставки Андрея Гордеева и в 4-х матчах в этом амплуа набрал 7 очков.
Теги: СКА-Энергия Оренбург Гордеев
Сегодня, 18:44
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