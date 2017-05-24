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"Уфа" готова выложить 250 тысяч евро за защитника "Хапоэля"

"Уфа" проявляет интерес к защитнику тель-авивского "Хапоэля" Эди Готлибу. Уфимский клуб готов заплатить за 24-летнего израильтянина 250 тысяч евро, сообщает "СЭ". Также интерес к игроку проявляет "Урал". Сделка может состояться уже в летнее трансферное окно. Подробности возможного перехода пока не сообщаются.
Теги: Уфа Хапоэль
Сегодня, 22:08
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№2 Написал: baden69 (Сегодня, 23:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
«Манчестер Юнайтед» может предложить 75 млн евро за Доннарумму.
"ПСЖ" готов заплатить "Интеру" 55 млн евро.
После этого "зловещая" информационная бомба "УФА" ГОТОВА ВЫЛОЖИТЬ 250 ТЫСЯЧ ЕВРО" звучит как-то....
Не в обиду болелам. Это больше относится к новостникам, которые пишут заголовки статей.
Регистрация: 31.08.2010
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:18) #
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евреи, евреи, кругом одни евреи...
Регистрация: 8.01.2017
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