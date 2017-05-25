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Ахмед Айдамиров: "Терек" не интересуется Беленовым

Вице-президент и генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб не ведет переговоры с вратарем "Уфы" Александром Беленовым.

"Эта информация не имеет под собой почвы. Обычное явление, как только наступает период трансферов – начинается информационный вброс. Вратарская позиция не нуждается в усилении. Евгений Городов выдал хороший сезон, играя стабильно. А за молодым Виталием Гудиевым большое будущее, уверен, со временем он будет играть в сборной России", - цитирует Айдамирова официальный сайт "Терека".
Теги: Беленов Терек
Сегодня, 21:12
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