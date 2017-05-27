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Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
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Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Игорь Смольников: на троллинг со стороны игроков "Спартака" не обращаю внимания
Защитник "Зенита" и сборной России Игорь Смольников рассказал, как набирает форму после травмы.
"Сейчас травма в прошлом. Стараюсь максимально быстро набрать форму, ещё есть время набрать кондиции. Отсутствие в сборной России Кокорина и Шатова? Это решение тренерского штаба, надеюсь, в дальнейшем будут.
На троллинг со стороны спартаковцев не обращаю внимания. Меня никто не подкалывал", - цитирует Смольникова "Чемпионат.сом".
"Сейчас травма в прошлом. Стараюсь максимально быстро набрать форму, ещё есть время набрать кондиции. Отсутствие в сборной России Кокорина и Шатова? Это решение тренерского штаба, надеюсь, в дальнейшем будут.
На троллинг со стороны спартаковцев не обращаю внимания. Меня никто не подкалывал", - цитирует Смольникова "Чемпионат.сом".
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