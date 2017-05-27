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Игорь Смольников: на троллинг со стороны игроков "Спартака" не обращаю внимания

Защитник "Зенита" и сборной России Игорь Смольников рассказал, как набирает форму после травмы.

"Сейчас травма в прошлом. Стараюсь максимально быстро набрать форму, ещё есть время набрать кондиции. Отсутствие в сборной России Кокорина и Шатова? Это решение тренерского штаба, надеюсь, в дальнейшем будут.

На троллинг со стороны спартаковцев не обращаю внимания. Меня никто не подкалывал", - цитирует Смольникова "Чемпионат.сом".
Теги: Смольников Спартак Зенит
Сегодня, 18:05
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(2)
№3 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 18:43) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
дай людям душу за 16 лет отвести laughing
Регистрация: 3.05.2014
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:31) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
У тебя ваще ништяк, как у Погребняка. Баксы капают за нихераниделание. :)


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 18:10) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А зачем тебя подкалывать, Игорь, когда в Сените есть такой персонаж, как Шлюба......))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
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