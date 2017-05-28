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Илья Кутепов: становилось немного смешно, когда Луческу все чаще жаловался на судейство

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, что его смешили слова главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу относительно судейства.

"Когда он только начал проявлять недовольство судейством, злили. Потом, когда это происходило всё чаще и чаще, становилось немного смешно. Всё время что-то не так. Может, стоило искать причины в себе?", - цитирует Кутепова "Советский спорт".
Теги: Кутепов Луческу Зенит Спартак
Сегодня, 18:07
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№22 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Берёза совсем недавно давал вью с претензией на разбор игры бомжей


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№21 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:51) #
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Цитата: hel
только вот зачем

И разговор - не о мужике, и клуб-то. Очень мужиков, у каоторых "ЦСКА - ничего не значит, только аббревиатура" - Гинер, и которые в чеченскую войну лежали под чехами из НВФ и до сих пор вопят что Дадаханов - молоток. Сопленосы


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№20 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:49) #
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Цитата: Sidhe
И это еще не все его вытребеньки

Самый распиаренный футболист, и большое недоразумение РПЛ. Ничего такого в нем нет. Истеричка. Вечно травмированный. Может подвести команду выходкой бычары. Это понятно всем, кроме тех 5т болельщиков, которые вынуждены ходить на домашние матчи ЦСКА , потому что по неосторожности не подумавши купили абики .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№19 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
Мужика судят не по словам, а по поступкам.

Правильно сказал, только вот зачем ты суешься в наш диалог, если ты мужик? я не с тобой вел диалог. И разве вопрос здесь о самоудалении Дзаги? Не надо уходить от темы. А раз уходишь, то и понятно кто ты и зачем ты. Удачи тебе, уважаемый.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№18 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:42) #
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Цитата: hel
Дзага никаких подобных вью не давал и вряд ли даст.

Мужика судят не по словам, а по поступкам. А два самоудаления Дзагоева, когда команде становилась жопа в матче - четко говорят - он - ссыкло, которому боязно отвечать за просер команды. И это еще не все его вытребеньки


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№17 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
.До свидание, амиго..

И тебе не хворать и удачи. А на счет Дзаги, если ты взрослый и был на трибунах, то все и сам поймешь. Дзага никаких подобных вью не давал и вряд ли даст. А на трибунах почти любой игрок может со своими болелами на эмоциях прокричать все что захочешь, не думая о последствиях. Так что не надо сравнивать эти две ситуации. Впрочем, у тебя свое мнение.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:08) #
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online

Цитата: hel
? Каков ты я уже знаю, кроме злости, зависти, унижения у тебя ничего нет.

Не хотел тебе это писать, но напишу. Анатолий на самом деле, а вроде и взрослый как мне показалось.

Все таки ты не ответил на счет Дзагоева.

Исправил...может и прочитал...проходим дальше мимо друг друга..До свидание, амиго..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№15 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Чемпион страны.

И что, теперь ему все можно? Может любого обсуждать и осуждать? У него еще молоко на губах не обсохло (в смысле нет ни какого опыта и авторитета). Ему до братьев и Игнаша как до Китая пешком. Никто из игроков ЦСКА таких вью не дает, хотя наверное и авторитета у них поболее, хотя о чем я? Каков ты я уже знаю, кроме злости, зависти, унижения у тебя ничего нет. Ты готов с пеной у рта защищать Кутепова, а других обс..... Бревна в своем глазу не видишь, зато у других соломинку видишь.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№14 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:49) #
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Да нормально. Кунсткамера - она и есть кунсткамера. Очередной экспонат из Театра Уродов - ничем не отличается от остальных, посмотри на Радимова, который до сих пор правила не выучил, даже два абзаца "заявка на матч" stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:40) #
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online

Цитата: hel
На его месте игрок должен молчат

Чемпион страны. Да и он еще скромен, если сравнивать с вашим Дзагоевым, который после чемпионства кричал в истерике : раз два три зенитушка саси.
Какая же у вас память короткая, у болельщиков цска.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№12 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
На его месте игрок должен молчать, не его дело кричать на всю страну свое мнение о тренере. Некрасиво, тем более что он из другой команды. Ладно бы игрок Зенита, а тут....


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Как бы не сложилось карьера этого молодого и перспективного Васина, он останется в памяти истинных ценителей футбола как лошара .

ты плохо знаешь осликов,простой пример Акинфеева,на международном уровне везде где только можно антирекорды,в ЧР голы в очко от Веллитона и Адриано и все равно все кричат лучший sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:33) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: golden Axe
только не в сборной,пусть в дерби тренируется))

Как бы не сложилось карьера этого молодого и перспективного Васина, он останется в памяти истинных ценителей футбола как лошара .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:30) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Но Васин то еще молодой . Перспективный. У него все впереди еще.

только не в сборной,пусть в дерби тренируется))
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:24) #
  • +1
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online

Цитата: golden Axe
привет мега клоуну Васину

Но Васин то еще молодой . Перспективный. У него все впереди еще.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:23) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
смешно, когда тебя клубного лавочника вызывают в сборную.

привет мега клоуну Васину smile
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: debil (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (4)

Я ни за ни против луческу просто выскочки ничего по сути не добившиеся футболе дают оценку ты доживи до 70 и пусть тебе дадут тренировать команду и тогда и смешно и грустно будет одновременно
Регистрация: 30.06.2016
№5 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:15) #
  • -4
  •  (10)

смешно, когда тебя клубного лавочника вызывают в сборную.
Регистрация: 25.02.2016
№4 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Илья просто рассмешил, что же цыган скажет что он му.., дурак короче
Регистрация: 17.03.2017
№3 Написал: debil (Сегодня, 18:13) #
  • -2
  •  (8)

Смешно на себя взгляни и свою игру тоже станет смешно
Регистрация: 30.06.2016
№2 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 18:11) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
По информации «Чемпионата», сегодня, 28 мая, в Милане состоялась личная встреча нового руководителя «Зенита» Сергея Фурсенко и итальянского специалиста Роберто Манчини. В ходе встречи стороны окончательно согласовали детали контракта 52-летнего тренера с клубом из Санкт-Петербурга.

Ожидается, что в середине следующей недели руководство «Зенита» объявит о расторжении контракта с Мирчей Луческу и официально назначит Манчини новым главным тренером команды.
Регистрация: 12.05.2017
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:09) #
  • +2
  •  (6)

Тебе-то смешно, а у Цыгана - ГОРЕ ГОРЬКОЕ!
Регистрация: 6.08.2008
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