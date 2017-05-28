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Илья Кутепов: становилось немного смешно, когда Луческу все чаще жаловался на судейство
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, что его смешили слова главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу относительно судейства.
"Когда он только начал проявлять недовольство судейством, злили. Потом, когда это происходило всё чаще и чаще, становилось немного смешно. Всё время что-то не так. Может, стоило искать причины в себе?", - цитирует Кутепова "Советский спорт".
"Когда он только начал проявлять недовольство судейством, злили. Потом, когда это происходило всё чаще и чаще, становилось немного смешно. Всё время что-то не так. Может, стоило искать причины в себе?", - цитирует Кутепова "Советский спорт".
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