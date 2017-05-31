Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Будущее Ильсура Метшина в исполкоме РФС определит РФПЛ

Будущее в исполкоме РФС мэра Казани и бывшего президента "Рубина" Ильсура Метшина определит Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ), сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко. Метшин покинул пост президента "Рубина" в среду. Эту должность он занимал с сентября 2015 года. В исполком РФС Метшин вошел в сентябре 2016 года.

"Метшин вошел в исполком как представитель профессионального футбола, поэтому все решит лига. Если она решит выдвинуть в исполком кого-то другого, то это будет ее право. Это ее портфель, ей определяться", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Метшин Мутко
Сегодня, 22:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.