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Рамазан Абдулатипов: состав "Анжи" должен формироваться преимущественно из уроженцев Дагестана

Состав "Анжи" должен формироваться в основном из дагестанских игроков, заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Задачу новое руководство "Анжи" выполнило. Теперь планы на ближайшие три года - стабилизировать выступление команды. Чтобы она выступала на ровном уровне в РФПЛ (Российской футбольной премьер-лиге), без угрозы вылететь. И в основном в команде должны играть дагестанские футболисты", - цитирует Абдулатипова ТАСС.
Теги: Анжи
Вчера, 23:43
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