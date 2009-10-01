Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Данни: буду скучать, Санкт-Петербург

Полузащитник "Зенита" Данни в своем инстаграме попрощался с Санкт-Петербургом.

"Буду скучать, Санкт-Петербург", – написал Данни.

Скорее всего, летом португалец покинет "Зенит".
Теги: Данни Зенит
Вчера, 23:13
Напечатать
13
(1)
№13 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
А буковку "Д" в ромбике свёл?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№12 Написал: Hitman (Вчера, 23:56) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
пора и честь знать smile
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: -Invader- Invader (Вчера, 23:42) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
где он это написл? в инстаграмме у него пустоат

А такая штука как Stories есть в Инстаграме. Сообщения оттуда видят только подписчики, после просмотра их нет в ленте
Регистрация: 12.05.2017
№10 Написал: Rex Ultima (Вчера, 23:32) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не люблю немытых, но у них в команде футболист БЫЛ.

Цитата: Skyline
где он это написл? в инстаграмме у него пустоат

На заборе! и хорош сосать сучок. это не куй, куев ты насосeшся, как чемп стартует


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№9 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:24) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
где он это написл? в инстаграмме у него пустоат


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 23:19) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чувак просто едет в отпуск... у него в любом случае контракт до 30 июня, а первый сбор 15 июня... Раздули желтизну


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№7 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Вчера, 23:18) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
В отпуск уже нельзя уехать ,сразу из клуба выпроваживают.
Регистрация: 15.06.2016
№6 Написал: Black Fox (Вчера, 23:18) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль, если уйдет.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: Rusl0001 Россия (Вчера, 23:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Очень жаль. А почему уходит?


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№4 Написал: whitefoxx Россия (Вчера, 23:16) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Игрок хороший, чемпионат потеряет если уходит.
Регистрация: 30.08.2015
№3 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:15) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
cry как же так...он наш уже, дайте паспорт срочно!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Вчера, 23:14) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Реал»
Или просто он уехал в отпуск)
Регистрация: 31.03.2015
№1 Написал: vlees1 (Вчера, 23:14) #
  • -4
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Легенда Московского Динамо,спасибо за все.
Регистрация: 13.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.