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Игор Митрески: не знаю, буду ли работать селекционером в "Спартаке"
Македонский защитник Игор Митрески, выступавший за "Спартак" с 2001 по 2004 год, на данный момент не знает, будет ли он работать селекционером в московском клубе, этот вопрос может проясниться в ближайшее время.
"Буду ли работать селекционером в "Спартаке"? Не знаю, но завтра прилетаю в Москву, тогда, может быть, что-то прояснится", - цитирует Митрески "Чемпионат.сом".
"Буду ли работать селекционером в "Спартаке"? Не знаю, но завтра прилетаю в Москву, тогда, может быть, что-то прояснится", - цитирует Митрески "Чемпионат.сом".
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