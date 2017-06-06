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Георгий Зотов интересен клубам РФПЛ

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов с большой долей вероятности продолжит карьеру в премьер-лиге, сообщает "Матч ТВ".

27-летний футболист находится в сфере интересов трех клубов. Один из них – "Ростов", который примет Леонид Кучук. Контракт Зотова с "Крыльями", покинувшими РФПЛ, закончился 31 мая.
Теги: Зотов Крылья Советов
Сегодня, 08:03
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