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Динияр Билялетдинов: переговоры с "Араратом" - полнейший бред

Бывший полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов опроверг информацию некоторых СМИ по поводу того, что он может стать футболистом столичного "Арарата".

"О переговорах с "Араратом" сам узнал из прессы. Это всё полнейший бред. Думаю, после 15 июня о моём будущем станет всё известно. Подождите недельку", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
Теги: Билялетдинов Д. Арарат
Сегодня, 17:14
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