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Роман Зобнин: в Москве врачи сказали, что вероятность операции - 50 на 50

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин сообщил, что ему может и не понадобиться операция на колене.

Напомним, Зобнин получил травму колена в товарищеском матче с Венгрией.

"В понедельник улетаю в Италию, там будет дополнительное обследование, а после этого врачи скажут, нужна ли вообще операция и какие именно повреждены связки. В Москве провели обследование, и тогда было 50 на 50. Там тяжело было что-то сказать, поскольку колено опухло", - сказал Зобнин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 20:16
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№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:21) #
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Вы там время не упустите.
Регистрация: 6.10.2009
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