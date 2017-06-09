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Роман Зобнин: в Москве врачи сказали, что вероятность операции - 50 на 50
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин сообщил, что ему может и не понадобиться операция на колене.
Напомним, Зобнин получил травму колена в товарищеском матче с Венгрией.
"В понедельник улетаю в Италию, там будет дополнительное обследование, а после этого врачи скажут, нужна ли вообще операция и какие именно повреждены связки. В Москве провели обследование, и тогда было 50 на 50. Там тяжело было что-то сказать, поскольку колено опухло", - сказал Зобнин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, Зобнин получил травму колена в товарищеском матче с Венгрией.
"В понедельник улетаю в Италию, там будет дополнительное обследование, а после этого врачи скажут, нужна ли вообще операция и какие именно повреждены связки. В Москве провели обследование, и тогда было 50 на 50. Там тяжело было что-то сказать, поскольку колено опухло", - сказал Зобнин в эфире телеканала "Матч ТВ".
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