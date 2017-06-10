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Болельщики "Краснодара" признали гол Торнике Окриашвили лучшим в сезоне

Завершился опрос по определению лучшего гола "Краснодара" в сезоне-2016/2017.

Второе и третье места в голосовании болельщиков заняли мячи, забитые Фёдором Смоловым. Первый – гол в ворота ЦСКА в Москве, ставший плодом высокого индивидуального мастерства (голоса 8 % голосов респондентов), а второй – это результативный розыгрыш пенальти в ворота "Терека", в котором Фёдору ассистировал Павел Мамаев (3,2 % голосов).

Победителем же вполне прогнозируемо стал чудо-удар через себя в исполнении Торнике Окриашвили. Он принес "Краснодару" волевую победу над "Зенитом" на последних секундах домашнего матча – ему отдали предпочтение 81,6 % проголосовавших.

ФК "Краснодар"
Теги: Окриашвили Краснодар
Сегодня, 05:02
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