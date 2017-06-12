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Артем Ребров: кубок конфедераций мог стать для Зобнина вишенкой на торте
Вратарь "Спартака" Артем Ребров выразил уверенность, что полузащитник клуба Роман Зобнин успешно восстановится после тяжелой травмы.
"Рома провел очень сильный сезон, и Кубок конфедераций мог стать для него вишенкой на торте, который Зобнин сам себе преподнес. Ему тяжело, но, думаю, парень справится. Главное быть готовым морально, что придется нелегко. Но, зная Романа, не сомневаюсь, что он справится", - цитирует Реброва "Спорт-Экспресс".
"Рома провел очень сильный сезон, и Кубок конфедераций мог стать для него вишенкой на торте, который Зобнин сам себе преподнес. Ему тяжело, но, думаю, парень справится. Главное быть готовым морально, что придется нелегко. Но, зная Романа, не сомневаюсь, что он справится", - цитирует Реброва "Спорт-Экспресс".
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