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Артур Нигматуллин покинул "Тосно"

Голкипер Артур Нигматуллин покидает "Тосно", сообщает официальный сайт клуба.

Артур Нигматуллин стал футболистом "Тосно" в январе 2016 года и дебютировал 12 марта в матче с оренбургским "Газовиком". Всего за первый сезон в команде Артур провел 12 игр и пропустил 15 мячей.
Теги: Тосно
Сегодня, 20:17
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(1)
№3 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 20:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Sergey Nasirov_2,
Так какие сплетни? В том что поймали с допингом? Или, что после этого в цска не играют? Или?
Регистрация: 1.06.2017
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:46) #
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online

СМЕРШ,
как же народ любит собирать сплетни!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 20:45) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это его с допингом в цска поймали? Говорили перспективный кипер был, мог Самого, подвинуть из рамки! С тех пор и мыкается по фэнээлам! Теперь и Чепчугов его подсидел! Короче цска всю жизнь пацану перепахало!
Регистрация: 1.06.2017
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