Игрок сборной России Адамов: про Намибию я ничего не знаю - думаю, с ними будет непросто

- С Ираном и Нигерией играем уже не первый раз, это очень сильные сборные. Будут интересные матчи для нас и для болельщиков. Иран и Нигерия — очень сильные соперники.
Единственное, про Намибию я ничего не знаю (улыбается). Африканские сборные крепкие. Думаю, что с ними тоже будет непросто, - приводит слова Адамова "Чемпионат".
Напомним, что 29 сентября национальная команда России в Казани проведет товарищескую встречу с Ираном, 3 октября команда Валерия Карпина сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 числа - с Нигерией в Нижнем Новгороде. Ранее сборная России встречалась с Ираном и Нигерией, а с Намибией сыграет впервые в своей истории.