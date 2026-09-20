Солари - о возможном вызове в сборную Аргентины: сложно, но не невозможно

- Получить вызов в сборную Аргентины очень сложно, но не невозможно, в том числе играя в РПЛ.
Конечно, это любая мечта каждого футболиста получить вызов в свою национальную сборную. Все, что от меня зависит — это показывать свой максимум, выкладываться на полную, помогать команде, - приводит слова Солари "СЭ".
Пабло Солари выступает за московский "Спартак" с февраля 2025 года, в текущем сезоне он вышел на поле в 12 матчах во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 8 миллионов евро, на его счету 13 матчей в составе сборной Аргентины до 23 лет.
Напомним, что ранее вызов в национальную команду Аргентины получил защитник петербургского "Зенита" Роман Вега.