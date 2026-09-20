Солари - о возможном вызове в сборную Аргентины: сложно, но не невозможно

Вингер "Спартака" Пабло Солари высказался о возможном вызове в сборную Аргентины.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Солари, получить вызов в сборную Аргентины сложно, но не невозможно.

- Получить вызов в сборную Аргентины очень сложно, но не невозможно, в том числе играя в РПЛ.

Конечно, это любая мечта каждого футболиста получить вызов в свою национальную сборную. Все, что от меня зависит — это показывать свой максимум, выкладываться на полную, помогать команде, - приводит слова Солари "СЭ".

Пабло Солари выступает за московский "Спартак" с февраля 2025 года, в текущем сезоне он вышел на поле в 12 матчах во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 8 миллионов евро, на его счету 13 матчей в составе сборной Аргентины до 23 лет.

Напомним, что ранее вызов в национальную команду Аргентины получил защитник петербургского "Зенита" Роман Вега.

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