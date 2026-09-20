Семшов назвал решение Карседо, которое спасло "Спартак" в матче с "Факелом"

- "Спартак" чуть не оступился в игре с "Факелом" — красно-белых спасло решение Карседо не убирать Угальде до самого конца.
Казалось бы, логичнее оставить Даку, потому что в конце может быть много навесов, но, видимо, пока Карседо больше доверяет именно Угальде, - приводит слова Семшова "РБ Спорт".
В девятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Факелом" со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Манфред Угальде - он поразил ворота гостей в компенсированное время. Во втором тайме воронежцы остались в меньшинстве после удаления Матвея Бардачева.
После девяти сыгранных туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 19 набранными очками, воронежцы располагаются на последней строчке с 3 баллами.