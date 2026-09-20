Футболист "Факела" высказался о возможной отставке Василенко

- Я не могу судить — тут руководство принимает решение.
Но, как по мне, необходимости в смене главного тренера нет.
Понятно, что результат пока не лучший. Но, повторюсь, в нескольких играх мы очки потеряли после 90-й минуты, - приводит слова Альшина "Известия".
Олег Василенко является главным тренером "Факела" с октября 2025 года, он также возглавлял команду с 2020 по 2022 год. Под его руководством воронежцы по итогам прошлого сезона заняли второе место в Первой Лиге и напрямую вышли в РПЛ.
После девяти сыгранных туров команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 3 набранными очками в своем активе.