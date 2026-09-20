Мостовой ответил, ждет ли он приглашения на стажировку в "Динамо"

Бывший российский футболист Александр Мостовой ответил, намерен ли он вновь пройти стажировку в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Мостового, он ни к кому не подлизывается и его никто не будет звать.

- Меня и в другие тренерские штабы не звали, а сейчас-то зачем меня позовут? Я сам не лезу никуда, ни к кому не подлизываюсь, живу спокойно. Никто меня звать не будет. Зачем?
У нас же все в футболе разбираются, а мы другие, спокойно к этому относимся, - приводит слова Мостового "Матч ТВ".

Напомним, что ранее Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А - во время обучения он проходил стажировку в московском "Динамо". Мостовой ни разу не был тренером профессионального футбольного клуба - он возглавлял команды из Медиалиги.

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