Мостовой ответил, ждет ли он приглашения на стажировку в "Динамо"

- Меня и в другие тренерские штабы не звали, а сейчас-то зачем меня позовут? Я сам не лезу никуда, ни к кому не подлизываюсь, живу спокойно. Никто меня звать не будет. Зачем?
У нас же все в футболе разбираются, а мы другие, спокойно к этому относимся, - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Напомним, что ранее Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А - во время обучения он проходил стажировку в московском "Динамо". Мостовой ни разу не был тренером профессионального футбольного клуба - он возглавлял команды из Медиалиги.