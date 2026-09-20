Силкин ответил, готово ли "Динамо" к борьбе за чемпионство

Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о перспективах бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Силкина, "Динамо" не готово к борьбе за чемпионство.

- Команда набрала ход, игроки приняли идеи тренера, и как следствие появился результат. Но мне кажется, надолго их не хватит.
Максимум по итогу сезона "Динамо" сможет оказаться в медалях, но не более. К чемпионству они не готовы, - приводит слова Силкина "СЭ".

После девяти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. Главным тренером бело-голубых летом стал Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год.

В группе В Кубка России команда Сандро Шварца занимает второе место с 6 баллами по итогам 3 сыгранных туров. Лидирует в этом квартете "Краснодар" c 7 очками.

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