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Роман Широков: все в Ульяновск!
Глава Общероссийского профсоюза футболистов Роман Широков отреагировал на слова вице-премьера правительства РФ по вопросам спорта и президента РФС Виталия Мутко об использовании марихуаны для привлечения сборной Голландии в Ульяновск.
"Все в Ульяновск!", - написал Широков в твиттере.
"Все в Ульяновск!", - написал Широков в твиттере.
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