Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роман Широков: все в Ульяновск!

Глава Общероссийского профсоюза футболистов Роман Широков отреагировал на слова вице-премьера правительства РФ по вопросам спорта и президента РФС Виталия Мутко об использовании марихуаны для привлечения сборной Голландии в Ульяновск.

"Все в Ульяновск!", - написал Широков в твиттере.
Теги: Широков Мутко
Сегодня, 12:33
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: петя365 (Сегодня, 12:45) #
  • -3
  •  (3)
online

Молодец Рома !
Не прогибается перед холуями
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 12:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Рома зазывает . Походу барыжить начнёт . Куля , целый Мутко - крыша ! laughing
Регистрация: 28.05.2017
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Ты можешь дома сидеть.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:36) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Ещё один начальник..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.