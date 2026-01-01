Шалимов: с выбором нового главного тренера Кахигао попал в ловушку

"С выбором нового главного тренера Кахигао попал в ловушку — потому что если брать россиянина или оставлять Романова, то зачем "Спартак" вообще нанимал иностранного спортивного директора. Станковича нанимал не он, продлевал вроде бы тоже не он. То есть пока ни одного решения по тренеру Кахигао не принимал", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона команда под его руководством заняла четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
Сообщалось, что красно-белые могут назначить Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Ранее испанский специалист входил в тренерский штаб Унаи Эмери, а на данный момент возглавляет кипрский "Пафос".
