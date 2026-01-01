Точилин ответил на вопрос, может ли Романов остаться на посту главного тренера "Спартака"

"Всё будет зависеть от руководства клубов и от того, какое решение они посчитают для себя оптимальным. "Спартак", по большому счёту, уже потеряли перспективы бороться за высокие места. Поэтому, возможно, руководство даст Романову возможность доработать до конца сезона", - цитирует Точилина "Советский Спорт".
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона команда под его руководством заняла четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
Сообщалось, что красно-белые могут назначить Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Ранее испанский специалист входил в тренерский штаб Унаи Эмери, а на данный момент возглавляет кипрский "Пафос".
Фото: ФК "Спартак"