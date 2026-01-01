Гришин рассказал, какие позиции необходимо усилить "Динамо"

"Больше всего у "Динамо" в усилении зимой нуждается позиция центрального защитника. Это самое уязвимое место. Проблема у команды — в системной игре в обороне. Тот же Осипенко и Глебов играли в "Ростове" и боролись за 10-12 места. Если вы хотите бороться за первые места, а "Динамо" обязано ставить такую задачу, то нужно брать игроков уровня Аугусто, Черникова и Сперцяна", - цитирует Гришина "Советский Спорт".
По итогам 18 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе. По итогам прошлого сезона бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Напомним, что в ноябре столичный клуб объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Специалист работал в клубе с июня 2025 года, а на данный момент продолжает работу в национальной команде России. В декабре "Динамо" объявило, что Ролан Гусев назначен на пост главного тренера - контракт с ним заключен до конца текущего сезона.
Экс-игрок "Динамо" Александр Гришин рассказал, кого необходимо приобрести бело-голубым в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"