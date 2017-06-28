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Евгений Гинер: "Халл Сити" - это вообще ни о чём

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что назначение на пост главного тренера английского клуба "Халл Сити" не является для экс-наставника "армейцев" и сборной России Леонида Слуцкого шагом вперёд.

"Является ли Чемпионшип шагом вперёд? Да у них даже нет возможностей за место в Лиге чемпионов бороться или за выход в еврокубки! Это даже не средний клуб РФПЛ! Вообще ни о чём! Может, там у Слуцкого больше зарплата, но я не знаю, не интересовался", - цитирует Гинера "Чемпионат.сом".
Теги: Гинер Халл Сити Слуцкий
Вчера, 23:25
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12
(4)
№12 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 01:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Есть такое чувство, что это интервью берут не у Гинера. Уж много лишних слов, что не было присуще Леанорычу. Будет опровержение !!!
Регистрация: 10.03.2012
№11 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 00:11) #
  • +1
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vlees1,
Слуцкий хочет работать и расти по карьерной лестнице,а не сгинуть в чемпионате России
Регистрация: 27.07.2016
№10 Написал: vlees1 (Вчера, 23:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Чёт прям обсирает своего лучшего тренера

Кинул его Леня,про зарплату даже не знает,хотя Слуцкий уже сказал что в 4 раза потерял в деньгах
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:50) #
  • -2
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Цитата: sanyapytilin
Гинер, остановись...как говно себя ведешь.

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:49) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Чёт прям обсирает своего лучшего тренера


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Евгений Леонорович вы сегодня что отмечаете?
Регистрация: 27.08.2008
№6 Написал: vlees1 (Вчера, 23:44) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Весь день какую та xерню городит Жэка,остановите его:)
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Вчера, 23:43) #
  • -3
  •  (5)

опять смачный фофан в осложбаны,только ослики могут считать достижением английский пердив,даже Гинер считает это гавном


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: debil (Вчера, 23:40) #
  • -1
  •  (1)

Что то прорвало и как все не добро то желчь и зависть злость и ведь какие были коменты по началу после ухода Слуцкого....эх люди люди х ... на блюде слава браво...
Регистрация: 30.06.2016
№3 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
говно из гинера так и прет...
последние капли уважения потеряет после таких слов


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:29) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Гинер, остановись...как говно себя ведешь.
Ниочем твоя трансферная политика...об этом подумай, а Слуцкому спасибо надо сказать за эти годы.
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Вчера, 23:29) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это типа официальное алиби, что Гинер в схемах Гинер-Абрамович-Слуцкий-XX-YY
-ETC не при чём?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
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